क्या संन्यास से लौटने वाला है विराट कोहली का सबसे बड़ा दुश्मन, बताया किस शर्त पर करेगा वापसी

Mohammad Amir on his Comeback from Retirement: पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से दिसंबर 2020 में पीसीबी से लड़ाई होने के बाद संन्यास ले लिया था. आमिर ने टीम मैनेजमेंट पर उनके साथ बदसलूकी करने और मौका नहीं देने का आरोप लगाया था और फिर क्रिकेट को अलविदा कह दिया था.