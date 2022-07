SL vs PAK: बाबर ने फिर तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड, एशियाई बैटर्स में निकले सबसे आगे

SL vs PAK Babar Azam breaks Another record of Virat Kohli: शनिवार को शुरू हुए इस मैच के पहले दिन श्रीलंका की टीम ने दिनेश चंडीमल (76) और ओशाडा फर्नांडो (35) की पारियों के दम पर 222 रन का स्कोर खड़ा किया. जवाब में पाकिस्तान की टीम ने 72 ओवर का खेल समाप्त होने तक 9 विकेट खोकर सिर्फ 158 रन बनाये हैं.