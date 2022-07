CWG 2022: कौन हैं जेरेमी लाल निरुंगा जिन्होंने भारत को दिलाया दूसरा गोल्ड मेडल

नई दिल्ली: Who is Jeremy Lalrinnunga: भारतीय वेटलिफ्टर जेरेमी लालरिननुंगा ने इतिहास रचते हुए बर्मिंघम में भारत को दूसरा गोल्ड मेडल दिला दिया. CWG 2022 में भारत को अब तक सभी मेडल भारत्तोलन में ही मिले हैं. जेरेमी लालरिननुंगा ने रिकॉर्ड कुल 300 किग्रा वजन उठाकर राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए दूसरा स्वर्ण पदक जीता.

19 वर्षीय जेरेमा ने चोटिल होने के बावजूद हार नहीं मानी और भारत को गेम्स के तीसरे ही दिन मेडल दिला दिया. जेरेमी क्लीन एंड जर्क राउंड में अपने तीसरे प्रयास में 165 किलो उठाने की कोशिश में चोटिल हो गए.

A gutsy performance from @raltejeremy in the Men’s 67 KG Category gives teaweightlift @birminghamcg22. With a total lift of 300KG he also sets a #gamesrecord ! #ekindiateamindia #B2022 pic.twitter.com/CZ09t7GyOb

— Team India (@WeAreTeamIndia) July 31, 2022