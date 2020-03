केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, कोरोना से मरने वालों को मिलेगी 4 लाख की सहायता राशि

दिल्ली: कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से 4 लाख रुपये की सहायता राशि उन लोगों के परिजनों को दी जाएगी जिनके किसी सदस्य की मृत्यु कोरोना वायरस की वजह से हुई है. ये सहायता राशि पीड़ित परिवार के जिम्मेदार सदस्य को दी जाएगी. आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस की वजह से 2 लोगों की मौत हुई है.

कोरोना का भारत में दिख रहा असर

आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस से 83 लोग संक्रमित हैं. भारत-बांग्लादेश के बीच बस और ट्रेन सेवा पर रोक लगा दी गई है. IIT दिल्ली ने छात्रों को 15 मार्च तक हॉस्टल खाली करने को कहा है. जबकि अटारी और वाघा बार्डर को बंद कर दिया गया है. पाबंदी की वजह से ट्रक ड्राइवर सामान भी नहीं ला सकेंगे. जबकि यूपी, महाराष्ट्र और दिल्ली में 22 मार्च तक स्कूल-कॉलेज बंद करने के आदेश दिए हैं.

सावधानी ही है कोरोना का इलाज

Home Ministry: Rs 4 lakh will be paid as ex-gratia to the family of the person who will lose their life due to #Coronavirus, including those involved in relief operations or associated in response activities. https://t.co/duQCN1yVP7

— ANI (@ANI) March 14, 2020