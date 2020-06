इतिहास में पहले बार कोट-टाई में नहीं दिखेंगे TTE, रेलवे ने जारी की सुरक्षा गाइडलाइंस

नई दिल्लीः अनलॉक-1 की घोषणा होते ही केंद्र सरकार ने कई प्रक्रमों को चरणबद्ध तरीके से शुरू करने की दिशा में कदम उठाया है. इसी दिशा में रेलवे ने 1 जून से 100 जोड़ी यात्रा ट्रेनों की शुरुआत की है. यात्रियों की सुरक्षा के लिए भारतीय रेलवे ने अब रेल में टिकट चेक करने वाले टीटीई के लिए भी नई गाइडलाइन्स तैयार की हैं. ऐसा पहली बार होगा कि इतिहास में पहली बार चलती हुई ट्रेन में टिकट चेकिंग स्टाफ अपने काले कोट और टाई के बिना दिखेगा. हालांकि उनके नाम व डेजिग्नेशन वाला बैज उनके कपड़ों पर रहेगा.

ग्लव्स-मास्क किया अनिवार्य

1 जून से शुरू हुई 100 जोड़ी यात्री ट्रेनों के टीटीई के लिए कई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं. कोरोनावायरस संक्रमण को देखते हुए टिकट चेकिंग स्टाफ के लिए ग्लव्स, मास्क, PPEs पहनना अनिवार्य किया गया है. साथ ही वे टिकटों को मैग्नीफाइंग ग्लास से चेक करेंगे.

200 special trains to run across the country starting 1st June 2020

More than 1.45 lac passengers to travel on Day 1 of 200 trains starting on June 1

Around 26 lacs passengers booked so far for the month of june.https://t.co/Q6YbVq5juB pic.twitter.com/kRVJnZxHfr

