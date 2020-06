गृहमंत्री का आदेश, दिल्ली-NCR में लागू की गई कोरोना जांच की नई दर

नई दिल्लीः केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना संकट के बीच इससे निपटने की कड़ी में बड़ा फैसला लिया है. जिस तरीके से राष्ट्रीय राजधानी में लगातार कोरोना के मामले में वृद्धि देखी जा रही है और संक्रमण बढ़ रहा है, इसे लेकर टेस्ट की संख्या बढ़ाने का फैसला किया गया है. इस सिलसिले में कोरोना टेस्ट की कीमत भी कम करने के मामले में राय रखी गई है, ताकि लोग खुद भी कोरोना की जांच करा सकें.

NCR में कोरोना टेस्ट की दर कम करने के आदेश

राजधानी दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं. इन मामलों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के अफसरों के साथ बैठक की. गृह मंत्री ने अधिकारियों को कहा कि दिल्ली की तरह NCR के सभी शहरों में भी कोरोना टेस्ट रेट कम कर दिए जाएं. उन्होंने 2400 रुपये में कोरोना टेस्ट करने के आदेश दिए.

Home Minister while chairing a meeting to review preparations for #COVID19 management said that Expert Committee has fixed a price of Rs 2400 for tests & if the price for such tests is higher in UP & Haryana they could decide to lower their prices after internal consultations:MHA pic.twitter.com/WpA0lzBei1

