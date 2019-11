जानिए महाराष्ट्र की राजनीति में अब आगे क्या होने वाला है?

मुंबई: अब से थोड़ी ही देर पहले देवेन्द्र फडणवीस ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करके अपना इस्तीफा सौंप दिया है. इसके चंद घंटे पहले उनके साथ शपथ लिए हुए उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने इस्तीफा सौंप दिया था. अब जानिए महाराष्ट्र में आगे क्या होने वाला है.

उद्धव ठाकरे बनेंगे मुख्यमंत्री

शिवसेना नेता संजय राउत ने ऐलान किया है कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने वाले हैं. वह पूरे पांच साल के लिए मुख्यमंत्री होंगे. बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे को पहले तीनो ही पार्टियों के विधायक दल का नेता चुना जाएगा. क्योंकि वह राज्य में किसी भी सदन के सदस्य नहीं है. इसके बाद ही उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव पेश किया जाएगा.

Sanjay Raut, Shiv Sena: Ajit dada has resigned and he is with us. Uddhav Thackeray will be the Chief Minister of #Maharashtra for 5 years. pic.twitter.com/7Qyz169Ivh

शाम 7 बजे राज्यपाल से करेंगे मुलाकात

शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के नेता मंगलवार की शाम 7 बजे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करके राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे. ऐसी खबरें आ रही है कि तीनो पार्टियां अब और देरी नहीं करना चाहती हैं. वह जल्द से जल्दी महाराष्ट्र में सरकार का गठन करवा देने के मूड में आ गई हैं. क्योंकि पहले विचार विमर्श और साझा न्यूनतम कार्यक्रम के नाम पर जो 10 दिन की देर हुई. उसका खमियाजा तीनो ही दल भुगत चुके है. जिसके बाद वह और देर नहीं करना चाहती. इसके पहले तीनो दल होटल में अपने विधायकों का शपथ ग्रहण करवा चुके हैं

कैसी होगी नई सरकार की सूरत

सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में जो शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार गठित की जाएगी. उसमें पहले से तय फॉर्मूले के मुताबिक उप मुख्यमंत्री के दो पद रखे जा सकते हैं. उप मुख्यमंत्री का पहला पद एनसीपी के खाते में जाएगा जिसे एनसीपी विधायक दल के नेता जयंत पाटिल संभालेंगे. वहीं उप मुख्यमंत्री का दूसरा पद कांग्रेस के पास जाएगा, जिसके कोटे से बाला साहब थोराट उप-मुख्यमंत्री बनेंगे.

सोनिया गांधी ने दे दी है सहमति

ऐसी खबरें मिल रही हैं कि सोनिया गांधी ने कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को सहमति दे दी है. अब इसे एक संयुक्त प्रेस कांफ्रेन्स में रिलीज कर दिया जाएगा. साझा न्यूनतम कार्यक्रम कैसे लागू किया जाएगा इसपर तीनो ही पार्टियां मिल बैठकर विचार करेंगी.

Sources: Congress President Sonia Gandhi has given her consent to the Common Minimum Program(CMP) of the three parties(Shiv Sena-NCP-Congress), CMP to be released after the joint meeting today.Modalities have been finalized between the alliance parties pic.twitter.com/F3UeqHrBY1

