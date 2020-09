कुवैत के क्राउन प्रिंस का निधन, PM Modi ने जताया शोक

नई दिल्ली: कुवैत (Kuwait) के अमीर शेख सबाह अल अहमद (Sheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah) का निधन हो गया है. उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक प्रकट किया था. कुवैत के शासक शेख सबाह अल अहमद अल सबाह ने 91 वर्ष की उम्र में आखिरी सांस ली है.

My heartfelt condolences on the sad demise of His Highness Sheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, Amir of the State of Kuwait. In this moment of grief our thoughts are with the Al-Sabah family and the people of the State of Kuwait.

— Narendra Modi (@narendramodi) September 29, 2020