IPL 2020 से बाहर हो जाने के बाद भावुकता भरी पोस्ट लिखी विराट कोहली ने

नई दिल्ली. विराट कोहली ने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की कमी पूरी कर दी. बहुत सारे कीर्तिमान अपने नाम करने वाले क्रिकेट के इस विराट खिलाड़ी ने इस साल क्रिकेट के इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन के एक निर्णायक मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के विरुद्ध मिली पराजय के साथ ही अपने आईपीएल के इस बार के सफर को अलविदा कह दिया.

विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने इस साल आईपीएल में धमाकेदार शुरुआत के साथ अपने सफर का आगाज़ किया था. यही आरसीबी पिछले दो सीजन में लगातार निचले पायदान पर रही थी किन्तु इस बार विराट की सेना ने आईपीएल 2020 के लीग स्टेज में 14 मैचों में से 7 में जीत दर्ज करके प्लेऑफ में अपनी जगह बनाई थी. किन्तु फिर अचानक किसी की नज़र लगी और ये सफर एक यादगार मुकाम पर पहुँचने के पहले ही खत्म हो गया.

ये है विराट का हार्दिक संदेश

आईपीएल 2020 के टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद आरसीबी के कप्तान विराट कोहली ने अपनी टीम के लिए भावुक संदेश लिखा है. ह्रदय से लिखे गए इस सन्देश की भाषा इंग्लिश है और इसका माध्यम बना है सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म ट्विटर:

Together through the highs and lows. It's been a great journey for us as a unit. Yes things did not go our way but proud of the whole group. Thank you to all our fans for your support. Your love makes us stronger. See you all soon. #PlayBold @RCBTweets ❤️ pic.twitter.com/jIULXT0DLz

— Virat Kohli (@imVkohli) November 6, 2020

शेयर की अपने साथ अपनी टीम की फोटो

एक अच्छे साथ के लिए अपनी टीम के साथियों को धन्यवाद देते हुए कोहली ने लिखा -''हर ऊंच और नीच के दौरान हम साथ रहे. एक टीम के रूप में ये हमारी एक शानदार यात्रा रही. निस्संदेह, अप्रत्याशित बहुत कुछ हुआ परन्तु मुझे अपने समूह पर गर्व है. उन सभी प्रशंसकों का भी धन्यवाद जिन्होंने हमको समर्थन दिया. आपके प्यार से हम सशक्त होते हैं. फिर आपसे शीघ्र ही भेंट होगी.''

