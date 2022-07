ଅଟକାଇବାରୁ ଗାଡ଼ି ମଡାଇଦେଲେ, ଜୀବନ ହରାଇଲେ ୨ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ

Cop crushed to death: ବେଆଇନ କାମ ଅଟକାଇବାକୁ ଯାଇ ଦେଶର ଦୁଇ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି । ଏହି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ହରିଆଣା ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ । ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ବେଆଇନ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକ ଯେ କିଛି ବି ସୀମା ସରହଦ ପାର କରିପାରନ୍ତି ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ଖଣି ମାଫିଆ ଓ ଆଉ ଜଣେ ପିକଅପ ଡ୍ରାଇଭରର ଆକ୍ରାଶର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଉଭୟ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ । ଆକ୍ରୋଶର ମୂଲ୍ୟରେ ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ହରାଇଛନ୍ତି ।

ଗତକାଲି ହରିଆଣାର ନୁହର ଆରାବଳୀ ପର୍ବତରେ ବେଆଇନ୍ ଖନନ ଏବଂ ପଥର ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଖବର ପାଇଥିଲେ ଡିଏସପି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ବିଷ୍ଣୋଇ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହ ଡିଏସପି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ବିଷ୍ଣୋଇ ବେଆଇନ୍ ପଥର ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ମାଫିଆଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ । ଏପରିକି ସାହସର ସହ ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ଆସି ଡ୍ରାଇଭରକୁ ରୋକିବାକୁ କହିଥିଲେ । ହେଲେ ରୋକିବା ବଦଳରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଡମ୍ପର ଚଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା ଡ୍ରାଇଭର । ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଡିଏସପି ବିଷ୍ଣୋଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଘଟଣାରେ ପରେ ପଥର ଗାଡ଼ି ଧରି ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ ମାଫିଆ । ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଡମ୍ପରରେ ତିନିରୁ ଚାରି ଜଣ ଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି ।

ଡିଏସପି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଯାଇଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଫୋର୍ସ ନଥିବା ହରିୟାଣା ଦକ୍ଷିଣ ରେଞ୍ଜ୍ ଆଇଜି କହିଛନ୍ତି ।

Jharkhand | A female sub-inspector named Sandhya Topno mowed down to death during vehicle check, last night. She was posted as in-charge of Tupudana OP. Accused has been arrested and vehicle has been seized: SSP Ranchi

ଘଟଣା ପରେ ଡମ୍ପରର ହେଲପରକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ି ମଡାଇଥିବା ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର ଅଛି । ହରିୟାଣା ପୋଲିସ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରଖିଛି । ମୃତ ଡିଏସପିଙ୍କ ପରିବାରକୁ ହରିଆଣା ସରକାର ୧କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସହ ପରିବାରର ଜଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଘଟଣାରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ ।

DSP Taoru Sh Surender Singh laid down his life today in the course of duty. #HaryanaPolice extends its deepest condolences to the bereaved family of the brave officer. No effort shall be spared in bringing the offenders to face justice.

