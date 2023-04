Odisha Education Calender: ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ଦିନ ହେବ ପାଠପଢା , କେତେ ଦିନ ରହିବ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି?

Odisha Education Calender News In Odia: ନୂଆ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ (୨୦୨୩-୨୪) ଲାଗି ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ (Department of School and Mass Education) ପକ୍ଷରୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର (Education Calender) ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମେ ୫ ତାରିଖରୁ ଜୁନ୍‌ ୧୭ ତାରିଖ ଯାଏ ଖରା ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି (summer vacation)। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ତାତି ବଢୁଥିବାରୁ ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ସକାଳୁଆ ସ୍କୁଲ (Morning School)।