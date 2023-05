ଥରିଲା କୋରାପୁଟ, ୪୫ ମିନିଟରେ ଏତିକି ଥର ହେଲା ବଜ୍ରପାତ..

lightning strike in: କୋରାପୁଟରେ ପ୍ରକୃତିର ଭୟଙ୍କର ରୂପ । ବ୍ରଜପାତରେ ଥରିଲା ପୂରା ଜିଲ୍ଲା । ଥରେ କି ଦୁଇ ଥର ନୁହେଁ ୪୫ ମିନିଟ୍ ରେ ହେଲା ୨୧ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଥର ବ୍ରଜପାତ । ବୈପାରିଗୁଡ଼ା, ଲମତାପୁଟ, କୋରାପୁଟ, ବୋରିଗୁମ୍ମା, ଜୟପୁର, ସେମିଳିଗୁଡ଼ା, ନନ୍ଦପୁର ଓ କୁନ୍ଦାରାରେ ରବିବାର ଦିନ ୪୫ ମିନିଟରେ ୨୧ ହଜାର ୯୧ ଥର ବ୍ରଜପାତ ହୋଇଥିଲା ।