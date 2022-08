Fake University: ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁଇଟି ନକଲି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଚହ୍ନଟ, ଜାଣନ୍ତୁ ସେଗୁଡିକର ନାମ

Fake University: ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଦାନ ଆୟୋଗ (ୟୁଜିସି) ୨୧ ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନକଲି ଘୋଷଣା କରିଛି ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସେହି ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି କ୍ଷମତା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି । ଏହାସହ ୨୧ ଟି ନକଲି ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଦାନ ଆୟୋଗ, ୧୯୫୬ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛି । ଏହି ନକଲି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଆଠଟି ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଚାରିଟି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଥିବାବେଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଓଡିଶାର ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ନକଲି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି । କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କେରଳ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ପୁଡୁଚେରୀ ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ନକଲି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି ।

UGC ବୟାନ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ, ରାଜ୍ୟ / ପ୍ରାଦେଶିକ ଅଧିନିୟମ କିମ୍ବା ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ହିଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ । ଏହି ବୟାନରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସଂସଦର ଏକ ଅଧିନିୟମ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡିକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି । ୟୁଜିସି ଆଜି ପ୍ରକାଶିତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକାକୁ “ନଜସ୍ବକୃତ, ଅଜ୍ଞାତ ଅନୁଷ୍ଠାନ” ବୋଲି କହିଛି ।

