Akshay kumar: କାହିଁକି ଲଗାତାର ଫ୍ଲପ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେଉଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ? ଏହା ହେଉଛି ବଡ଼ କାରଣ

Akshay Kumar Back To Back Five Flop Films: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଅକ୍ଷୟ କୁମାର (Akshay kumar)। ଗତ କିଛି ଦିନ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ବଲିଉଡକୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଫ୍ଲପ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେଉଛନ୍ତି । କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଗୁଡିକ ଫ୍ଲପ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ପାଞ୍ଚଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ସେହି ଶେଷ ପାଞ୍ଚଟି ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଫ୍ଲପ୍ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି (Akshay Kumar Back To Back Five Flop Films) ।