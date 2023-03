Ram Charan: Oscar ଜିତିବା ପରେ RRR ଷ୍ଟାରଙ୍କୁ ଏମିତି ଓ୍ବେଲକମ୍ କଲେ ଫ୍ୟାନ୍ସ, ରାମ ଚରଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ କହିଲେ...

Ram Charan Mobbed At Delhi Airport: ୯୫ତମ ‘ଏକାଡେମି ଆୱାର୍ଡସ୍‌’ରେ(oscar 2023) କମାଲ କରିଛି ଭାରତ। ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ଆର୍‌ଆର୍‌ଆର୍‌’ (RRR)ଫିଲ୍ମର ‘ନାଟୁ ନାଟୁ’ ଗୀତ ୯୫ତମ ‘ଏକାଡେମି ଆୱାର୍ଡସ୍‌’ରେ ‘ବେଷ୍ଟ୍‌ ଅରିଜିନାଲ୍‌ ସଙ୍ଗ୍‌’ ବର୍ଗରେ ‘ଓସ୍କାର୍‌’ (oscar 2023) ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଏଥିସହ ଏହି ବର୍ଗରେ ଓସ୍କାର (oscar) ଲାଭ କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ ଭାବେ ‘ଆର୍‌ଆର୍‌ଆର୍‌’ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏନେଇ ପୁରା ଟିମ୍ ଖୁସି ରହିଥିବା ବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ପ୍ରଯୋଜକ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ବସ୍ତରରେ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି । ତେବେ, ଏହି ଓସ୍କାର ଆଓ୍ବାର୍ଡ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଫିଲ୍ମର ପୁରାଟିମ୍ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

ଫିଲ୍ମର ଲିଡ୍ ରୋଲରେ ନଜର ଆସିଥିବା ରାମ ଚରଣ (Ram Charan) ମଧ୍ୟ ପତ୍ନୀ ଉପାସନାଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଆଓ୍ବାର୍ଡ ଫଙ୍କସନକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଓ୍ବାର୍ଡ ଗ୍ରହଣ ପରେ ଭାରତ ଅଭିମୁଖେ ଫେରିଛନ୍ତି । ଅଭିନେତା ରାମଚରଣ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ଦିଲ୍ଲୀ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ (Delhi Airport)ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେଲଫି ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ । ତଥାପି ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ଏଭଳି ହରକତ ଦେଖି ସେ ରାଗି ନଥିଲେ ବରଂ ଭିଡ ଭିତରୁ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ତେବେ, ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ଏଭଳି ଭଲ ପାଇବା ଦେଖି ଷ୍ଟାରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଭାବ ବିହ୍ବଳ ହୋଇପଡିଥିଲେ। ଏବଂ ସମସ୍ତ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ।

#GlobalStar @AlwaysRamCharan garu received a grand welcome at Delhi airport from the Media/Friends/Fans and well wishers #GlobalstarRamcharan #RamCharan pic.twitter.com/uSINjAPUMX

— SivaCherry (@sivacherry9) March 17, 2023