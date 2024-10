Wayanad Lok Sabha Seat: ୱାୟାନାଡ ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କଲା ବିଜେପି, ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କିଏ କରିବେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ?

Wayanad Lok Sabha Seat: ବିଜେପି ୨୪ ଟି ବିଧାନସଭା ଓ ଗୋଟିଏ ଲୋକସଭା ଆସନରେ ଉପ-ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ଦଳ କେରଳର ୱାୟାନାଡ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନାଭ୍ୟା ହରିଦାସଙ୍କୁ ଠିଆ କରାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆସାମରେ ୩, ବିହାରରେ ୨, ଛତିଶଗଡରେ ୨, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ୨, କେରଳରେ ୨, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ୨, ରାଜସ୍ଥାନରେ ୬ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ୬ଟି ବିଧାନସଭା ଉପ-ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନିଜର ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛି।

ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ନାଭ୍ୟା ହରିଦାସ ଗତ ଦୁଇ ଥର ପାଇଁ କୋଜିକୋଡେ ନିଗମର କରାପରମ୍ପ ୱାର୍ଡର କାଉନସିଲର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ନିଗମରେ ବିଜେପି ସଂସଦୀୟ ଦଳର ନେତା ଅଟନ୍ତି। ସେ କୋଜିକୋଡେ ଦକ୍ଷିଣ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ ୨୦୨୧ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ତାଙ୍କୁ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ।

BJP fields Navya Haridas for the Lok Sabha by-elections from Wayanad where she will face Congress' Priyanka Gandhi Vadra.

Party also releases list of candidates for Assembly by-elections from Assam, Bihar, Chhattisgarh, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Rajasthan and West… pic.twitter.com/rVCRDNZLMt

