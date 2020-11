ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନା' ହେବ ଭାଗ୍ୟନଗର !

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବଦଳିବ ନବାବ ସହରର ନାଆ? ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ଭାଗ୍ୟନଗର କରିବ ବିଜେପି ସରକାର। ଏଭିଳି କିଛି ହିଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ନାଆ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ମାହିର ଥିବା ଯୁପିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟ ନାଥ। ଶୁକ୍ରାବାର ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଏକ ରାଲିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସିଏମ୍ ଯୋଗୀ ଏପରି କହିଛନ୍ତି।

ଆଗକୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପୌର ନିର୍ବାଚନ (Hyderabad municipal elections) ହେବାକୁ ଅଛି। ଆଉ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବେ ଏଠାରେ ଡେରା ପାକାଇଛି ବିଜେପି। ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜ୍ୟ ନ ହେଲେ ନାହିଁ, ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ କବଜା କରିବାକୁ ଦଳ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ବିଜେପିର ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର ସାଜିଛନ୍ତି ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଓ ଯୁପି ସିଏମ୍ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟ ନାଥ।

ଶୁକ୍ରବାର ଜେପି ନଡ୍ଡା ହାଇଦ୍ରାବାଦ (Hyderabad) ରେ ରାଲି କରିଥିବା ବେଳେ ଶନିବାର ମାଲକାଜଗିରିରେ ଯୋଗୀ (Yogi Adityanath) ରୋଡ ଶୋ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ରାଲିରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନାଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଭାଗ୍ୟନଗର କରାଯିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହ TRS ଓ AIMIM ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି।

ଯୋଗୀ କହିଛନ୍ତି, "ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନାଆ ଭାଗ୍ୟନଗର ହେବ କି ନାହିଁ ବୋଲି ମତେ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତରରେ କହିଥିଲି ଯେ, ୟୁପିରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବାରୁ ଫୈଜାବାଦ-ଅଯୋଧ୍ୟା, ଆଲ୍ଲାବାଦ-ପ୍ରୟାଗରାଜ ହେଲା। ତେବେ ହାଇହ୍ରାବାଦ କାହିଁକି ଭାଗ୍ୟନଗର ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ।" ଏହା ସହ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ପୂର୍ବ ନାଆ ଭାଗ୍ୟନଗର (Bhagyanagar) ଥିବା ଯୋଗୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

#WATCH | Some people were asking me if Hyderabad can be renamed as Bhagyanagar. I said - why not. I told them that we renamed Faizabad as Ayodhya & Allahabad as Prayagraj after BJP came into power in UP. Then why Hyderabad can't be renamed as Bhagyanagar?: UP CM Yogi Adityanath pic.twitter.com/hy7vvSLH0z

