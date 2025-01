Mahakumbh Stampede News:ଦଳାଚକଟାକୁ ନେଇ ସାଂଘାତିକ ଖୁଲାସା, ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କହିଲେ ଛାତିଥରା କାହାଣୀ

Mahakumbh Stampede News:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରୟାଗରାଜ ମହାକୁମ୍ଭରେ ଦଳାଚକଟା ଘଟଣା ପରେ ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ମୌନୀ ଅମାବାସ୍ୟା ରହିଥିବାରୁ ସଙ୍ଗମ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦଳଚକଟା ହୋଇଥିବାର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଘଟଣା ରାତି ପ୍ରାୟ ସାଢେ ଗୋଟାଏରୁ ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ମୃତାହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୧୭ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡିଛି। ସେପଟେ ୫୦ରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।

ମହାକୁମ୍ଭରେ ଦଳାଚକଟା ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଆକାଂକ୍ଷା ରାଣା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଙ୍ଗମକୁ ଯାଉଥିବା ରାସ୍ତାରେ କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ଦଳାଚକଟା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି।

#WATCH | #Mahakumbh | Prayagraj, Uttar Pradesh: On the reports of a stampede at the Maha Kumbh, Special Executive Officer Akanksha Rana says, "On the Sangam routes, a stampede-like situation arose after some barriers broke. Some people have been injured. They are under treatment.… pic.twitter.com/SgLRVXMlgf

— ANI (@ANI) January 28, 2025