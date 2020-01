ଆମେରିକା ସେନା କ୍ୟାମ୍ପ ଉପରେ ଏମିତି ରକେଟ୍ ମାଡ଼ କଲା ଇରାନ...

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଆଁରେ ଜଳୁଛି ଇରାନ୍ । ଇରାନର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା ମେଜର ଜେନେରାଲ କସିମ ସୁଲେମାନୀଙ୍କୁ ଆମେରିକା ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ କରି ମାରିବା ପରେ ଏବେ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଉଭୟ ଦେଶର ବିବାଦ । ଆମେରିକାକୁ ପାନେ ଚଖାଇବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ଏହି ଦେଶ । ତୁହାକୁ ତୁହା ଇରାକ୍ ସ୍ଥିତ ଆମେରିକା ସେନା କ୍ୟାମ୍ପରେ ଇରାନ ହମଲା କରୁଛି ।

ବୁଧବାର ସକାଳୁ ଇରାକ୍ ସ୍ଥିତ ଆମେରିକାର ସେନା କ୍ୟାମ୍ପରେ ବଡ଼ ହମଲା କରିଛି ଇରାନ୍ । ଆମେରିକା ଏୟାରବେସ ଅଲ ଅସଦ ଏବଂ ଡରାବିଲ ଉପରେ ଏକ ଡର୍ଜନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମିସାଇଲ ମାଡ଼ ହୋଇଛି । ଆମେରିକ୍ଷା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଘଟଣାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି । ଆଉ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଇରାନକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି । ନିଜ ଦେଶର ସୈନିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେରିକା ସବୁପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ବୋଲି ରୋକ୍ ଠୋକ୍ କହିଛି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ।

#WATCH : Iran launched over a dozen ballistic missiles at 5:30 p.m. (EST) on January 7 and targeted at least two Iraqi military bases hosting US military and coalition personnel at Al-Assad and Irbil, in Iraq. pic.twitter.com/xQkf9lG6AP

ଏପଟେ ଇରାନ ରାଜଧାନୀ ତେହରାନ ସ୍ଥିତ ଖବର ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା କହିଛି, ଆଜି ଲଗାତାର ଦୁଇଥର ଆମେରିକା ସେନା ଠିକଣା ଉପରେ ଇରାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି । ପ୍ରଥମ ଆକ୍ରମଣର ଏକ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା । ସେହିପରି ଇରାନର ଇସଲାମିକ ରିବୋଲ୍ୟୁଶନରୀ ଗାର୍ଡ଼ସ କର୍ପ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କୁହାଯାଇଛି, ସୁଲେମାନୀଙ୍କ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଯାଇ ଇରାକ୍ ସ୍ଥିତ ଆମେରିକା ଏୟାରବେସ ଉପରେ ଆମେ ରକେଟ ମାଡ଼ କରିଛୁ ।

ସେପଟେ ଘଟଣା ପରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ''ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି(All is well)। ଆମ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେନା ରହିଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳୁ ବିବୃତ୍ତି ରଖିବି।''

US President: All is well!Missiles launched frm Iran at 2 military bases located in Iraq.Assessment of casualties&damages taking place now. So far,so good!We have most powerful& well equipped military anywhere in world,by far!I will be making statement tomorrow morning (file pic) pic.twitter.com/zyAd16fqmm

