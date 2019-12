ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ଘଟଣା: ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ନିର୍ଭୟାଙ୍କ ମା'

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପାଶୀ ଦେବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲାରେ ଦାବି ହେଉଛି । ତେବେ ଏସବୁ ଭିତରେ ସାତ ବର୍ଷ ତଳେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମର ଶୀକାର ହୋଇଥିବା ନିର୍ଭୟାଙ୍କ ମା' ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି । ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କେତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ନପଡିଛି, ତାହା ସେ ବଖାଣିଛନ୍ତି ।

୨୦୧୨ ମସିହାରେ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଥିବା ନିର୍ଭୟା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲା ସାରା ଦେଶରେ ଆଲୋଡନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ତେବେ ସେବେଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢିଚାଲିଛନ୍ତି ନିର୍ଭୟାଙ୍କ ପରିବାର । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ବି ହୋଇଛି । ମାତ୍ର ନିର୍ଭୟାଙ୍କ ମା' ବଖାଣିଛନ୍ତି ଆମ ମନ୍ଥର ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅସଲ କାହାଣୀ ।

ଯେତେବେଳେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମହିଳା ଡାକ୍ତର ଦିଶା(ଛଦ୍ମନାମ)ଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ଏବେ ସାରା ଆଲୋଡନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ ଆସିଛି ନିର୍ଭୟାଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, ''ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଫାଶୀ ମିଳିବା ଦରକାର । ଦିଶାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଶୀଘ୍ର ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ । ଆମ ଭଳି ସେମାନେ ୭ ବର୍ଷ ଧରି କୋର୍ଟ କଟେରି ଚକ୍କର ନ କାଟନ୍ତୁ । ଏପରିକି ବାରମ୍ଭାର କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ପ୍ରଶାସନ ସେ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ''

Asha Devi, mother of 2012 Delhi rape & murder victim: Rape and murder of woman veterinarian was barbaric. Unlike us who had to fight for 7 years, she should get justice soon. The administration should reflect on why such incidents re-occur. pic.twitter.com/ULKGJNDOMq

