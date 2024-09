Alex Hepburn Banned: ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ଏହି ୨୮ ବର୍ଷୀୟ କ୍ରିକେଟର, ୧୦ ବର୍ଷ ପାଇଁ ହେଲେ ବ୍ୟାନ୍

Alex Hepburn Banned: ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଆଲେକ୍ସ ହେପବର୍ନଙ୍କୁ ୧୦ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଛି। ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ଆଲେକ୍ସ ହେପବର୍ନଙ୍କ ଉପରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ ଯିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ତେବେ ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋର୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ମାନି ନେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ୧୦ ବର୍ଷ ସଜ୍ଜା ଶୁଣାଇଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ରିକେଟ୍ ଅନୁଶାସନ ଆୟୋଗ, ଯାହା ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡର ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ମାମଲା ଶୁଣେ। ଏହା ଆଲେକ୍ସ ହେପବର୍ନଙ୍କ ଉପରେ ୧୦ ବର୍ଷର କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛି।

ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପରେ ଆଲେକ୍ସ ହେପବର୍ନଙ୍କୁ ୧୦୧୯ ରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଲେକ୍ସ ହେପବର୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ରୁହନ୍ତି। ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ପୁନଃ ଶୁଣାଣିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ।

