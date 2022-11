Back Pain: କମ୍ ବୟସରେ କମର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡି଼ତ ଅଛନ୍ତି କି? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ସହଜ ଉପଚାର

How to Get Relief Back Pain: ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ କମର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବସିବା ପରେ ଉଠିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣ କିଛି ସଂଶୋଧନ କରି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ।