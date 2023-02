IND vs AUS 3rd Test: ଇନ୍ଦୋର ଟେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ପତ୍ନୀ ଆଥିଆଙ୍କ ସହ ବାବା ମହାକାଳଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ କେଏଲ ରାହୁଲ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ

India vs Australia, 3rd Test: ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଚାରି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଇନ୍ଦୋରରେ (Indore) ଖେଳାଯିବ । ଉଭୟ ଦଳ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଇନ୍ଦୋରରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି । ଏହି ସିରିଜରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର (Team India) ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ କିନ୍ତୁ ଓପନର୍ କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ (KL Rahul) ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବିଶେଷ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିନାହାଁନ୍ତି । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିଜ ପତ୍ନୀ ଆଥିଆଙ୍କ ସହ ଉଜ୍ଜୌନର (Ujjain) ବାବା ମହାକାଳ ମନ୍ଦିରରେ (Baba Mahakal temple) ପହଞ୍ଚି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଛନ୍ତି ।

ଯେତେବେଳେ ବି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଇନ୍ଦୋରକୁ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଦଳର ଖେଳାଳିମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇନ୍ଦୋରଠାରୁ ୫୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଉଜ୍ଜୌନକୁ ଯାଆନ୍ତି । ସମପରି ଦଳର ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ ଓ ଆଥିଆ ଶେଟ୍ଟି (Athiya Shetty) ରବିବାର ଦିନ ସକାଳେ ମହାକାଳ ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଏଠାରେ ଦୁହେଁ ଭାସମା ଆରତୀରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦୁହେଁ ପାରମ୍ପାରିକ ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ । ଏହାର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଉଭୟ ଆରତୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବାବେଳେ ରାହୁଲ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ।

KL Rahul and Athiya Shetty at the Mahakaleshwar Jyotirlinga Temple. pic.twitter.com/KQ1q04nuYg

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) February 26, 2023