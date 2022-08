India vs Zimbabwe: ପ୍ରଥମ ଦିନିଆକୁ ୧୦ ୱିକେଟରେ ଜିତିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ

India vs Zimbabwe 1st ODI : ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ଶିଖର ଧାୱନ (Shikhar Dhawan) ଓ ଶୁଭମାନ ଗିଲଙ୍କ (Shubman Gill) ଓପନିଂ ଯୋଡିର ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ବଳରେ ଭାରତ ଜିମ୍ବାୱେକୁ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ୧୦ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି । ପ୍ରଥମ ODI ରେ ଜିମ୍ବାୱେ ଦଳ ନିଜର ସମସ୍ତ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୮୯ ରନ୍ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା । ଭାରତ ପାଇଁ ଦୀପକ ଚହର, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା ଓ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ତିନୋଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ । ଏହାର ଜବାବରେ ଧାୱନ ଓ ଗିଲ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ ଓ ଜିମ୍ବାୱେ ଦେଇଥିବା ଟାର୍ଗେଟକୁ ମାତ୍ର ୩୧ ଓଭରରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହାସଲ କରି ନେଇଥିଲା । ଏହିପରି ଭାବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସିରିଜରେ ୧-୦ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଛି ।

ଜିମ୍ବାୱେର ୧୯୦ ର ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛାକରି ଭାରତ ପାଇଁ ଗିଲ (୮୨) ଓ ଧାୱନ (୮୧) କରି ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରି ନେଇଥିଲେ ଓ ଉଭୟ ୧୯୨ ରନ୍ ଏକ ଶତକୀୟ ଭାଗିଦାରୀ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଥିଲେ । ଜିମ୍ବାୱେ ୧୧୦ ରନ୍ କରିବା ସମୟରେ ଆଠଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ନବମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ରିଚାର୍ଡ ନଗରୱା (୩୪) ଓ ବ୍ରାଡ ଇଭାନ୍ସ ୩୩ ରନ୍ କରି ୭୦ ରନ୍ ଯୋଡି ଦଳକୁ ଏକ ସମ୍ମାନ ଜନକ ସ୍କୋରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଥିଲେ । କ୍ୟାପଟେନ ରେଜିସ୍ ଚକବାୱା ୩୫ ରନ୍ କରି ଜିମ୍ବାୱେ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ବଧିକ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ । ଭାରତ ପାଇଁ ଦୀପକ ଚହର, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା ଓ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ତିନୋଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ।

