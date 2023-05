ଶେଷ ବଲରେ ଛକା ମାରି ନିଜର ପ୍ରଥମ ଆଇପିଏଲ ଶତକ ପୂରା କଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ

Suryakumar Yadav Century: ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ନିଜ ଆଇପିଏଲ କ୍ୟାରିୟରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ବିପକ୍ଷ ଇନିଂସର ଶେଷ ବଲରେ ଏକ ଛକା ମାରି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଜବରଦସ୍ତ ଶତକ ମାରିଥିଲେ । ସୂର୍ଯ୍ୟ ୪୯ଟି ବଲରେ ନିଜ ଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ । ଏହି ବିସ୍ଫୋରକ ଶତକ ଆଧାରରେ ମୁମ୍ବାଇ ୫ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୧୮ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା । ଗତ ଏକ ବର୍ଷରେ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ଶତକ । ଏହା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ପରି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ।

ୱାନ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଛି । ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଓ ଇଶାନ କିଶନଙ୍କ ଜୋରଦାର ଆରମ୍ଭ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଦଳର ରନ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବରେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭାଇଥିଲେ ଓ ସେ ନିଜ ଶୈଳୀରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଗୁଜୁରାଟର ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ଅସହାୟ କରି ଦେଇଥିଲେ।

A moment to remember for Suryakumar Yadav.

What a knock, one of the best ever. pic.twitter.com/s2ZgFYqXRC

