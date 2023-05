Virat Kohli: ବିରାଟ କୋହଲି ହଠାତ୍ କାହିଁକି କହିଲେ - ମୁଁ ଭୁଲ୍ କରିଛି

Virat Kohli On Captainship: ବିରାଟ କୋହଲି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଅଧୀନରେ ଭାରତ କୌଣସି ଆଇସିସି ଟ୍ରଫି (ICC trophy) ଜିତି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦଳ ଟେଷ୍ଟରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲା । ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ (Virat Kohli) ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (Team India) ଟେଷ୍ଟରେ ନମ୍ବର ୱାନ ହୋଇପାରିଥଇଲା । ଏହି ଦଳ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ତା' ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ପରାସ୍ତ କରି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ଯଦିଓ କୋହଲିଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱକୁ ଅନେକ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଓ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା ​। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋହଲି ଏହା ଉପରେ ନିଜର ମତ ରଖିଛନ୍ତି ।

କୋହଲି ୨୦୧୪ ରେ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଓ ୨୦୧୭ ରେ ଦିନିକିଆ ଓ ଟି-୨୦ ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଅଧୀନରେ ଭାରତ ବିଦେଶୀ ମାଟିରେ ଟେଷ୍ଟରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ​​କିନ୍ତୁ ଚାରିଟି ଆଇସିସି ଇଭେଣ୍ଟରେ ଦଳ ଗୋଟିଏ ବି ସଫଳତା ପାଇ ପାରି ନଥିଲା । ଏହା ଥିଲା କୋହଲିଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱକୁ ସମାଲୋଚନାର ସବୁଠାରୁ ବଡ କାରଣ ।

ମୁଁ ଭୁଲ୍ କରିଛି: ବିରାଟ କୋହଲି

କୋହଲି ପୁମାର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ସିରିଜରେ ତାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି । ସେ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ଭୁଲ୍ କରିଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେ କେବେବି କିଛି କରିନାହାଁନ୍ତି । କୋହଲି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ଶେଷ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ନାହାଁନ୍ତି । ଦଳକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ବୋଲି କୋହଲି କହିଛନ୍ତି ।

