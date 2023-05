WTC Final: ଭାରତକୁ ବଡ଼ ଝଟକା! ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ ଫାଇନାଲରୁ ବାଦ ପଡିଲେ ଏହି ମ୍ୟାଚ ବିଜେତା; ନିଜେ କଲେ ଏହି ଘୋଷଣା

WTC Final: KL Rahul Health Update, ଶେଷରେ ସେହି ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହାର ଭୟ କରାଯାଉଥିଲା । ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର (Indian Cricket Team) ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ (KL Rahul) ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୩ ତଥା ଆସନ୍ତା ମାସର ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଫାଇନାଲରୁ (World Test Championship Final) ବାଦ ପଡିଛନ୍ତି । ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜିଆଣ୍ଟ୍ସର ଅଧିନାୟକ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଫିଲ୍ଡିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଓ ସେହି ଦିନଠାରୁ ତାଙ୍କର ଖେଳିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ରାହୁଲ ନିଜେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଉଭୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଖେଳି ପାରିବେ ନାହିଁ ।

୧ ମେ'ରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଫିଲ୍ଡିଂ କରିବାବେଳେ ରାହୁଲ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସେ ପୂରା ମ୍ୟାଚରେ ପଡିଆ ବାହାରେ ବସିଥିଲେ । ସେ ଶେଷ ଓଭରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଦଳ ପାଇଁ କିଛି ବିଶେଷ କରି ପାରିନଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ବିପକ୍ଷ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଖେଳିପାରିନଥିଲେ ଓ ସ୍କାନିଂ ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଇଥିଲେ ।

Recover soon, KL Rahul.

KL confirms he's ruled out of the WTC Final as well. pic.twitter.com/IoVVflYpJq

