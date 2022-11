IND vs ENG: ସେମିଫାଇନାଲ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବଡ଼ ଚେତବାନୀ ଦେଲେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଅଧିନାୟକ, ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲେ

ND vs ENG 2nd T20 World Cup 2022 Semi-Final: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ଫାଇନାଲ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ (India Vs England) ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଉଚିତ, ଏହା କେବଳ ଉଭୟ ଦେଶର ପ୍ରଶଂସକ ନୁହଁନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଅଧିନାୟକ ଜୋସ୍ ବଟଲର (Jos Buttler) ଏହି ପଥରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ (India Vs Pakistan) ମଧ୍ୟରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ଫାଇନାଲ ନ କରି ଦେବା ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏହାର ଅର୍ଥ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଭାରତକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ସେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । କହିରଖୁଛୁ ଯେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ ୧୦ ନଭେମ୍ବରରେ ଆଡିଲେଡରେ ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ । ଏହାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଅଧିନାୟକ ଏହା କହିଛନ୍ତି।

ଇଂଲଣ୍ଡ ଅଧିନାୟକ ଜୋସ୍ ବଟଲର୍ କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ଫାଇନାଲ ଆମେ ଚାହୁଁନାହୁଁ । ତେଣୁ ତାହା ନହେବାକୁ ଆମେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ । ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ସେମିଫାଇନାଲ ପୂର୍ବରୁ ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ୟାମ୍ପରେ କିପରି ରହିଛି ମାହୋଲ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ବଟଲର୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟାଇଟଲ୍ ପାଇଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓ ଖେଳାଳିମାନେ ଜୋସରେ ଅଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ କଠିନ ହେବ ।"

ବଟଲର ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ଦୁନିଆର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଷ୍ଟାଡିୟମ ମଧ୍ୟରୁ ଆଡିଲେଡ ଓଭାଲରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ସେମିଫାଇନାଲ ଖେଳିବାକୁ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ । ଏଠାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭାରତର ସମର୍ଥକ ରହିବେ । ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଏହା ଏକ ବଡ ସୁଯୋଗ ହେବ, କାରଣ ଆପଣ ଏହିପରି ଏକ ମ୍ୟାଚର ଅଂଶ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ।"

ଡେଭିଡ ମାଲାନ ଏବଂ ମାର୍କ ଉଡ଼ଙ୍କ ଆଘାତ ଉପରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଅଧିନାୟକ ଏକ ଅପଡେଟ ଦେଇଥିଲେ । ସେମିଫାଇନାଲ ପୂର୍ବରୁ ଦୁହେଁ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ବଟଲର୍ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛୁ । ମାଂସପେଶୀ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଡେଭିଡ୍ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଏଥି ସହିତ, ଉଡ଼ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅନୁଭବ କରୁଛି । ଆମର ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ଉପରେ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି । ସେହି ଉଭୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି । ଆମକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ।

