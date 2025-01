Top 10 News Today:ଆଜି ଆସିବେ ନୂଆ ରାଜ୍ୟପାଳ, ୧୫ ସୁଦ୍ଧା ସରିବ ଇକେୱାଇସି ଓ ଆଜିର ସକାଳର ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

1. Union cabinet resolution on the 1st day of the year for the farmers: କୃଷି ସମସ୍ୟା ଏବଂ କୃଷକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୨୦୨୫ ବର୍ଷକୁ କୃଷକଙ୍କ ବର୍ଷ ଭାବେ ଗଣିବା ଲାଗି ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେବଳ କୃଷକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଂକଳ୍ପ ପାରିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହିକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଫସଲ ବୀମା ଲାଗି ଦେଉଥିବା ରିଆତିକୁ ଆହାରି ୫ ବର୍ଷ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଡିଏପି ସାର ଦରକୁ ନିରନ୍ତର ରଖିବା ଲାଗି ସବ୍‍ସିଡି ସହ କୃଷି ସୃଜନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି।

2. ⁠ekyc of Ration card holders to end by 15th: ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ୮ରାସନକାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ଇ-କେଓ୍ୱାସି ଆଉ ୧୫ ଦିନ ଚାଲିବ। ଜାନୁୟାରୀ ୧୫ ସୁଦ୍ଧା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ସକ୍ରିୟ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ତାଲିକା ରହିବ। ଏହି ତାଲିକା ଅନୁସାରେ ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଡ଼ିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

3. ⁠new guv to take oath on 3rd: ଓଡ଼ିଶାର ନବ ନିଯୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କୁମ୍ଭପତି ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ। ପରେ ସେ ପୁରୀ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଶୁକ୍ରବାରଦିନ ସେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଡିସେମ୍ବର ୨୭ ତାରିଖରେ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ରଘୁବର ଦାସ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡ. କୁମ୍ଭପତିଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେ ରାଜ୍ୟର ୨୭ତମ ରାଜ୍ୟପାଳ ହେବେ।

4. All Departments to submit proposal of recruitment by 31st March: ରାଜ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଲାଗି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ବିଭାଗରେ ଖାଲିଥିବା ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ତାଲିକାକୁ ଆଧାର କରି ବିଭିନ୍ନ ନିଯୁକ୍ତି କମିଶନ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁବାରଦିନ ବିଭନ୍ନ ନିଯୁକ୍ତି କମିଶନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ୧ଲକ୍ଷ ୧୦ ହଜାର ୫୫୭ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି।

5. ⁠3 IPS promoted to DGP rank: ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତିନିଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍‍ଙ୍କୁ ଡିଜିପି ପାହ୍ୟାକୁ ପଦୋନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର, ଆରପି କୋଚେ ଏବଂ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ନାଥ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୮ ଜଣ ଆଇପିଏସ୍‍ଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିଥିଲା।

6. ⁠booster to State Vigilance : ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗକୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ଓ ସଶକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ନୂଆ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏହିକ୍ରମରେ ୮ଜଣ ନୂଆ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍‍ପି, ୨୪ ଡିଏସ୍‍ପି ଏବଂ ୧୬ ସବ୍‍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସରକାର ଗୟହଣ କରିଛନ୍ତି।

7. Gratuity hike for Aided school and Colleges: ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲ୍‍ ଓ କଲେଜ ଶିକ୍ଷକ ତଥା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲାଗି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହିକ୍ରମରେ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କାଳୀନ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ଅର୍ଥ ୫ ଲକ୍ଷରୁ ସାଢ଼େ ସାତଲକ୍ଷ ହୋଇଛି। ଶିକ୍ଷକ ସଂଘମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧକ୍ରମରେ ସରକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି।

8. ⁠biotech university announced in Odisha : ଓଡ଼ିଶାରେ ବାୟୋ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ଏହାସହ ଇନ୍‍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍‍ ଅଫ୍‍ କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ଆପ୍ଲାଏଡ୍‍ ମ୍ୟାଇଥମାଟିକ୍ସ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଗି ସରକାର ନିଶ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ ଓ କାରିଗରି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର।

9. ⁠Pakistan joins UNSC as non permanent member: ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ଅସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ପାକିସ୍ତାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଦୁଇବର୍ଷ ଲାଗି ଏହି ସଦସ୍ୟତା ରହିବ। ଏହି ଅବସରରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ସହ ଏକକ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବ ବୋଲି କହିଛି।

10. ⁠enrollment of school children decreased in India : ଦେଶରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ୍‍ ପଞ୍ଜିକରଣ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା କୁହାଯାଇଛି। ୨୦୧୮-୧୯ ତୁଳନାରେ ୨୦୨୩-୨୪ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷରେ ୬ ପଅତିଶତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପଞ୍ଜିକରଣ ହ୍ର୍ରାସ ପାଇଥିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏବେ ୨୪.୮ କୋଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି।