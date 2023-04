OSSC Exam: ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ସାଂଘାତିକ ତ୍ରୁଟି, ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖି ଟେନସନରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ

OSSC Exam News In Odia: ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନ (Odisha Staff Selection Commission) ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ହେଉଥିବା ପରୀକ୍ଷାର ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ (Odia medium question papers)ସାଂଘାତିକ ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖା (Odia language)ହୋଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ହଲ୍‌କୁ ଯାଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବି ଖାତାରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଲେଖି ପାରିନାହାନ୍ତି ।

ଓଡ଼ିଆରେ (Odia language) ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଆସିବ । ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବେ । ଏଥିପାଇଁ ଖୁସି ଖୁସି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଦେଖିବା ପରେ ଯେମିତି ଚଡକ ପଡ଼ିଥିଲା । ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ କ’ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ତାହା ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣି ପାରି ନ ଥିଲେ । ଅଧିକାଂଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ ଭାବେ ବୁଝି ପାରି ନ ଥିବାରୁ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଠିକଭାବେ ଲେଖି ପାରି ନ ଥିଲେ । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ( State govt) ଖାମଖିଆଲ ମନେଭାବ ଯୋଗୁ ଏପରି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ (student)ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପୁନର୍ବାର ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ ଭାବେ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛ୍ରାତୀ।

Respective Sir @abhayips86 @PradeepJenaIAS @MoSarkar5T @CMO_Odisha Today OSSC Accountant exam was there But unfortunately,the ODIA Medium Questions are not up to the Marks as there are many spelling mistakes,and they are also not easily understandable so sir kindly look into this pic.twitter.com/y9nlSZsdGP

— Laxmidhar Sir (@LaxmidharSir) April 23, 2023