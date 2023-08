Chandrayaan 3: ଜହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଭାରତ, ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-୩ ମିଶନ ସଫଳ

Chandrayaan 3 Landing: ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଭାରତ । ଭାରତ ଏହି ସଫଳତା ୪୧ ଦିନ ପରେ ହାସଲ ହୋଇପାରିଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ମହାକାଶ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ପାଇ ପାରିଛି । ଏକ ମାତ୍ର ଦେଶ ଭାବରେ ଭାରତ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଚିତ୍ର ଉଠାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକା, ଚୀନ୍, ଋଷ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଅବତରଣ କେବଳ ଉତ୍ତର ମେରୁରେ ସୀମିତ ଥିଲା ।

ମିଶନର ସଫଳତା ପରେ ଇସ୍ରୋ ମୁଖ୍ୟ ଏସ ସୋମନାଥ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ନଜ ଅବିଭାଷଣରେ ଏସ ସୋମନାଥନ କହିଛନ୍ତି, " ଆଦରଣୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ସଫ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିପାରିଛୁ । ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ।

ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-୩ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ । ଚନ୍ଦ୍ରଯାନର ଏହି ସଫଳ ଅବତରଣ ପରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଓ ଏହି ମିଶନ ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଆହୁରି ବଢାଇ ଦେଇଛି । ମିଶନର ସଫଳତା ପାଇଁ ସବୁଆଡେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦିଆଯାଉଛି । ବିକ୍ରମ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଲ୍ଯାଣ୍ଡିଂ କରିବା ପରେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ମିଶନରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ କଣ ହେବ? ଏବେ ବିକ୍ରମ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟ କିପରି କରିବେ ଓ ଭାରତ କେଉଁ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବ?

ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ପରେ କ’ଣ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ?

ବାସ୍ତବରେ, ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-୩ ର ତିନୋଟି ଅଂଶ ଅଛି । ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପ୍ରୋପ୍ଲଶନ ମଡ୍ୟୁଲ୍, ଯାହା ଲ୍ୟାଣ୍ଡରକୁ ଚନ୍ଦ୍ର କକ୍ଷପଥକୁ ନେଇଛି । ସମ୍ପ୍ରତି ବିକ୍ରମ ଏଥିରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛି ଓ ପ୍ରପୁଲସନ୍ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଗତି କରୁଛି । ଏଥିରୁ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଅଲଗା ହୋଇଛି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବିକ୍ରମ ଓ ରୋଭର ପ୍ରଜ୍ଞାନ୍ । ଏଥିରେ ବିକ୍ରମ ଏକ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର, ଯାହା ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଲ୍ଯାଣ୍ଡିଂ କରିଛି ଓ ଏଥିରୁ ଏକ ରୋଭର ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହା ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ବୁଲିବ ଓ ସେଠାରୁ ତଥ୍ୟ ପଠାଇବ । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସଫଳ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ପରେ ରୋଭର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-୩ ମିଶନର ସଫଳତାକୁ ନେଇ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-୩ ମିଶନର ସଫଳତାକୁ ନେଇ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ।

