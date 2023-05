Cyber Crime: ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ଚାକିରି ପାଇବାକୁ ଯାଇ ୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହରାଇଲେ ମହିଳା

Crime News In Odia: କେବେ କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ, ପୁଣି କେବେ ଆପ୍, ପୁଣି କେବେ ପୁଙ୍ଗୁଳା ଦେହ ଦେଖାଇ ଲୋକଙ୍କୁ କଳାକନା ବୁଲାଇ କଲବଲ କରିଛନ୍ତି । ଜଣେ ୨୮ ବର୍ଷିୟ ଯୁବତୀଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ (like video and earn fraud)କରି ୭ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ହରାଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ସାଇବର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମହିଳା । ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । କିଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେନେଇ ଛାନଭିନ୍ ଜାରି ରଖିଛି ।