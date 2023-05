Bhubaneswar News: ରୋଡ଼ ରୋମିଓଙ୍କ ଉତ୍ପାତ , ପ୍ରଥମେ କମେଣ୍ଟ କଲେ ପରେ ଲେଡି଼ଜ୍ ହଷ୍ଟେଲରେ ପଶି...

Bhubaneswar News In Odia: ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଏପରି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବା ସହ ମନଶାନ୍ତି ନ ହେବାରୁ ସିଧା ହଷ୍ଟେଲରେ ପହଞ୍ଚି ଥିଲେ। ଆଉ ସେଠାରେ ଚାରି ରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଦୁବୃର୍ତ୍ତ ଭିଆଇଥିଲେ ଲଙ୍କାକଣ୍ତ । ପୋଲିସ୍ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ପୋଲିସ୍ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଛାପା ମାରୁଛି । ଏଥିପାଇଁ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି ପୋଲିସ୍ । ପଢନ୍ତୁ ପୁରା ରିପୋର୍ଟ...