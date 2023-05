Kendujhar News: ଛୁଟିରେ ଘରକୁ ଆସି ଜୀବନ ହାରିଲେ କନେଷ୍ଟବଳ, କାରଣ ଜାଣିଲେ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବ ଲୋମ

Kendujhar News In Odia: କେନ୍ଦୁଝର (Kendujhar)ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହାତିନୋଟା ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଜଣେ ପୋଲିସ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ନିଜ ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି (Police constable ends his life over Family Dispute)। ମୃତ କନେଷ୍ଟବଳ (Police constable) ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ନାଏକ । ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । କାହିଁକି ସେ ଜୀବନ ହାରିଲେ ସେନେଇ ଛାନଭିନ୍ ଚଳାଇଛି ପୋଲିସ୍ । ପଢନ୍ତୁ ପୂରା ରିପୋର୍ଟ।...