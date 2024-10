Sadhguru ଙ୍କ ଇଶା ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ମିଳିଲା ଆରାମ, ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଉପରେ ଲଗାଇଲେ ରୋକ

Supreme Court on Isha Foundation: ସଦଗୁରୁଙ୍କ ଇଶା ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କଠାରୁ ଏକ ବଡ଼ ଆରାମ ମିଳିଛି। ଇଶା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୋଧରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। କହିରଖୁଛୁ ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ଜାଗି ବାସୁଦେବଙ୍କ ଇଶା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ବିରୋଧରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ସୋମବାର ଦିନ ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟ ପୋଲିସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଫେସର ଏସ. କାମରାଜଙ୍କ ତରଫରରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ହାବିଆସ୍ କର୍ପସ ଆବେଦନ ଉପରେ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଏହା ଦେଇଛନ୍ତି।

ଆବେଦନକାରୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଶିକ୍ଷିତ ଝିଅଙ୍କୁ ବ୍ରେନ ୱାସ୍ କରି ଇଶା ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରଖାଯାଇଛି। ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶରେ ରହିବୁ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଡିୱାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଚୁଡ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଏପରି ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କର ଏକ ଦଳ ପଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଚାମ୍ବରରେ ଅନଲାଇନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଉଭୟ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ସେ କଥା ହେବେ ଓ ପରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପଢ଼ିବେ। ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଥିବା ଏହି ମାମଲାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିଜେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଞ୍ଚର ସ୍ଥିତି ରିପୋର୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ହେବ। ୧୮ ଅକ୍ଟୋବରରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି କରିବେ।

କ’ଣ ରହିଛି ପୂରା ମାମଲା?

ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଫେସର ଡ଼ ଏସ୍ କାମରାଜଙ୍କ ଉଭୟ ଝିଅଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ପରେ ଏହି ଆଦେଶ ପାସ କରାଯାଇଥିଲା। ଏକ ଫୋନ୍ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ସମୟରେ କାମରାଜଙ୍କ ଝିଅମାନେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଆଶ୍ରମରୁ ବାହାରି ପାରିବେ।

ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ହାବିଆସ୍ କର୍ପସ ଆବେଦନରେ କାମରାଜ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଇଶା ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଆଶ୍ରମରେ ବନ୍ଧକ ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ପରେ ଆଶ୍ରମ ବିରୋଧରେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି।

