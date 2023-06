Shocking Video: ଶାକାହାରୀ ପ୍ରାଣୀମାନେ କିପରି ହେଲେ ମାଂସାହାରୀ? ପ୍ରଥମେ ହରିଣ ଖାଇଲା ସାପ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିରାଫ୍ ଚୋବାଉଛି ହାଡ

Shocking Video: ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପଶୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ରୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ମାଂସାହାରୀ ଓ ଆଉ କେତେକ ଶାକାହାରୀ । ଏହିପରି ଭାବେ ପ୍ରକୃତି ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଶାକାହାରୀମାନେ ଫଳ ଓ ପତ୍ର ଖାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଏ । ଅପରପକ୍ଷେ, ଅଣ-ଶାକାହାରୀ ପ୍ରାଣୀମାନେ ମାଂସ ଖାଇବା ଓ ନିଜ ଅପେକ୍ଷା ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରାଣୀ ଶିକାର କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଏ । ଏହି ସମୟରେ, କିଛି ପ୍ରାଣୀ ଏପରି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଶାକାହାରୀ ସମେତ ମାଂସାହାରୀ । ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଉଭୟ ମାଂସ ଓ ପତ୍ର ଉଭୟ ଖାଆନ୍ତି । ଜଣେ ଶାକାହାରୀ ପଶୁ ମାଂସ ଖାଉଥିବା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆଜିକାଲି ଏପରି ଏକ ଭିଡିଓ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଜିରାଫ ହାଡ ଚୋବାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି । ନିକଟରେ ଏକ ହରିଣର ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ହରିଣ ଏକ ସାପକୁ ଚୋବାଇଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା ।



ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାରତୀୟ ବନ ସେବା ଅଧିକାରୀ ସୁଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ ନିଜ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଇଣ୍ଟରନେଟ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି । ଭିଡିଓରେ ଏକ ଜିରାଫ ହାଡରେ ଚୋବାଇଥିବାର ନଜର ଆସୁଛି । ଏହି ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ଏହାର କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖା ଅଛି, 'ଜିରାଫ ଶାକାହାରୀ ଓ ଗଛର ଉପରି ଭାଗରେ ଥିବା ପତ୍ର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଲମ୍ବା ବେକକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ସେମାନେ ସମାନ ଭାବରେ ବିକଶିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ସେମାନେ ଫସଫରସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ହାଡ ଚୋବାନ୍ତି ଓ ଖାଆନ୍ତି । ପ୍ରକୃତି ଚମତ୍କାର! ' ଭିଡିଓ ଦେଖିଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଏହା ଉପରେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି ।

Giraffes are herbivores & use their long necks to reach the leaves & buds in the tree top. They have evolved that way.

But sometimes chew & eat bones to get phosphorus. Nature is amazing. https://t.co/Llw6bHRj9I pic.twitter.com/VkICSn1lin

