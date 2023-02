Accident Viral Video: ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ କାରକୁ ଘୋଷାରି ନେଲା କଣ୍ଟେନର, ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ

Latest Accident Viral Video: ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ବହୁତ ଷ୍ଟଣ୍ଟ୍ ଦେଖିଥିବେ। ହେଲେ ଏପରି ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛୁ ଯାହା ସତ୍ୟ ଏବଂ ଏହା କୌଣସି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହି ଭିଡିଓ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ମେରଠ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ଜଣେ ମଦ୍ୟପ କଣ୍ଟେନର ଡ୍ରାଇଭର ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଗୋଟିଏ କାରକୁ ରାସ୍ତାରେ ଘୋଷାରି ନେଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ଲୋକେ ପାଟି କରି କଣ୍ଟେନର ଚାଳକଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇପାରି ନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା।

ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ମେରଠ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ୟୁଜର କଣ୍ଟେନର ଚାଳକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

ହେଲେ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏହି କାରରେ ବସିଥିବା ୪ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ନିଜ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବା ସେହି କଣ୍ଟେନର ଚାଳକଙ୍କ କାରନାମାକୁ କ୍ୟାମେରା ଯୋଗେ କଏଦ କରି ନେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାଇରାଲ ଲାଗିଛି।

ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହେବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କଣ୍ଟେନର ଚାଳକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫଦାରୀ ପରେ କଣ୍ଟେନର ଚାଳକଙ୍କୁ ଜେରା କରୁଛି ପୋଲିସ। ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ। ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।

Dangerous road #accident in #Meerut, #UttarPradesh.

Track drive dragged the car for several kilometers after the accident. driver arrested.#India #viral #viral2023 #viralvideo pic.twitter.com/FBP0kcvXYL

