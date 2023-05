IAF Heritage Centre: चंडीगढ़ में बना देश का पहला विरासत केंद्र, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया उद्घाटन

Indian Air Force IAF Heritage Centre News in Hindi: भारतीय एयरफोर्स के साथ सम्पूर्ण देशवाशियों के लिए बेहद गर्व की बात है की चंडीगढ़ में देश का पहला वायुसेना विरासत केंद्र बना है जिसका उद्देश्य युवाओं को भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है. इसका उद्घाटन केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh in Chandigarh news) द्वारा सोमवार को किया गया.

वायु सेना का यह पहला विरासत केंद्र सेक्टर-18 स्थित गवर्नमेंट प्रेस बिल्डिंग में है.

इसके अलावा राजनाथ सिंह (Rajnath Singh in Chandigarh news) पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज और पीजीजीसी-46 में करीब 60 करोड़ की लागत से बनने वाले दो हॉस्टल का नींव पत्थर भी रखेंगे. राजनाथ सिंह सुबह करीब 10.30 बजे चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंचे जहां से वह सीधे सेक्टर-18 स्थित वायु सेना के विरासत केंद्र पहुंचे.

यह भी पढ़ें: Amritsar Blast news today: अमृतसर में एक और धमाका! गोल्डन टेंपल के पास हुआ ब्लास्ट, जानिए पूरा मामला

मिली जानकारी के अनुसार विरासत केंद्र के उद्घाटन के साथ राजनाथ सिंह पार्किंग एरिया में स्थापित किए गए मिग-21 के कॉकपिट में बैठकर भी जायजा लेंगे. इसके बाद करीब तीन बजे रक्षा मंत्री रायपुर कलां जाएंगे जहां गौशाला का उद्घाटन कार्यक्रम है और वहीं पर राजनाथ सिंह दो हॉस्टल के निर्माण का नींव पत्थर भी रखेंगे.

बता दें कि रक्षा मंत्री के दौरे को देखते हुए कई दिनों से गवर्नमेंट प्रेस बिल्डिंग के आसपास के इलाकों में साफ सफाई का काम चल रहा था जिसके चलते रविवार को छुट्टी होने के बावजूद इंजीनियरिंग विभाग और हॉर्टिकल्चर विभाग के कर्मचारी सड़क व डिवाइडर आदि की सफाई और पेंट का काम करते हुए नजर आए थे.

यह भी पढ़ें: Sankashti Chaturthi Panchang: आज है संकष्टी चतुर्थी, जानें क्या है आज का नक्षत्र और राहुकाल?

(For more news apart from Indian Air Force IAF Heritage Centre News in Hindi, stau tuned to Zee PHH)