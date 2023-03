Anjali Arora dance video: होली के रंगों के बीच अंजलि अरोड़ा ने सफ़ेद कुर्ती में मचाया कहर

Anjali Arora hot dance on Holi 2023 video: देशभर के विभिन हिस्सों में होली का जश्न मनाया जा रहा है. आम आदमी से लेकर बॉलीवुड सितारे भी होली के रंग में रंगे हुए नज़र आ रहे हैं. रील लाइफ हो या रियल लाइफ, बॉलीवुड और होली का कनेक्शन बुहत पुराना है. इस दौरान कई बॉलीवुड सितारे होली का जश्न मानते हुए नज़र आ रहे हैं. वहीं इस बीच इंस्टाग्राम स्टार अंजलि अरोड़ा का एक वीडियो बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है जिसमें वह लटके-झटके और ठुमके मारती हुई नज़र आ रही है.

बता दें कि अंजलि अरोड़ा आज कल काफी सुर्खियों में बनी हुई है. अंजलि अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर काफी एक्टिव रहती है और आए दिन अपने फैंस के साथ अपनी तस्वीरें और इंस्टाग्राम रील्स शेयर करतीं रहती है.

अंजलि अरोड़ा ने अपने कर्रिएर की शुरवात टिक टॉक से की थी और उसके बाद इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाने के बाद उनकी रील्स काफी वायरल होने लगी, और लोग उन्हें जानने लगे. फिर वह कई वीडियो में भी नज़र आने लगी लकिन 2022 में उन्होंने एक रियलिटी शो 'लॉक अप' में हिस्सा लिया और उसके बाद से वह और भी प्रसिद्ध हो गई.

अंजलि अरोरा का जलवा

आज एक बार फिर अंजलि अरोड़ा ने होली में अपने डांस का जलवा बिखेर दिया. जी हां, जुहू में अंजलि अरोड़ा और अली मर्चेंट एक साथ होली सेलिब्रेशन में नज़र आए. जहां अंजलि अरोरा स्टेज पर अपने डांस का रंग बिखरते हुए नज़र आई और सोशल मीडिया पर यह वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है.

