Met Gala 2023: जानिए कब और कहां देख सकते हैं मेट गाला 2023 का इवेंट

Met Gala 2023 Theme, Hosts, When and Where to Watch Live Streaming: वैसे तो दुनिया भर में फैशन से जुड़े कई छोटे-बड़े इवेंट्स होते रहते हैं लेकिन इनमें से कुछ आयोजन ऐसे होते हैं, जिन पर दुनिया भर की नज़रें रहती हैं. इनमें से एक इवेंट है 'मेट गाला 2023' जो कि एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें फैशन एंथूसियास्ट एक मंच पर एक साथ दिखाई देते हैं, और वह फैशन के मायनों को कुछ नए तरीकों से पेश करते हैं.

मेट गाला 2023 इस साल न्यूयॉर्क शहर के मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम ऑफ़ आर्ट में 1 मई को होने जा रहा है.

इस इवेंट में रिहाना, किम कार्दशियन और काइली जेनर जैसे सेलेब्स पहले भी नजर आ चुके हैं. तो चलिए जानते हैं 'मेट गाला 2023' से जुड़ी कुछ बातें.

Met Gala 2023: कब शुरू हुआ 'मेट गाला'?

साल 1948 में पहली बार मेट गाला इवेंट हुआ था. साल 2005 से मेट गाला का इवेंट मई के पहले हफ्ते में आयोजित किया जाने लगा, लेकिन 2020 में महामारी के कारण यह इवेंट हो न सका. वहीं 2021 में महामारी के कारण सिंतबर में मेट गाला आयोजित किया गया था.

Met Gala 2023 Theme: मेट गाला 2023 का थीम

बता दें कि साल 2023 में मेट गाला की थीम 'कार्ल लेगरफेल्ड: ए लाइन ऑफ ब्यूटी' एग्जीबिशन पर आधारित होगी. कार्ल फैशन डिजाइनर, क्रिएटिव डायरेक्टर और एक बेतरीन आर्टिस्ट थे. साल 2019 में कार्ल लेगरफेल्ड का निधन हो गया था और इस इवेंट में उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी.

Met Gala 2023 Hosts: कौन होंगे मेट गाला 2023 के होस्ट ?

हर साल इस इवेंट को होस्ट करने के लिए कुछ लोगों को चुना जाता है. इस साल मेट गाला के होस्ट पेनेलोप क्रूज़, मिशेला कोएल, रोजर फेडरर, दुआ लीपा और वोग के अन्ना विंटोर होंगे.

Met Gala 2023: क्यों फेमस है मेट गाला?

इस इवेंट में दुनियाभर के बड़े -बड़े सितारे हिस्सा लेते हैं और अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं. इस आयोजन में ऐसे-ऐसे आउटफिट्स और लुक्स देखने को मिलते हैं, जिनके आम जनता कल्पना भी नहीं कर सकती है. इसलिए दुनियाभर की नज़रें इस इवेंट पर रहती हैं.

Met Gala 2023 When and Where to Watch Live Streaming: कब और कहां देख सकते हैं टेलीकास्ट?

1 मई, 2023, की शाम को मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम ऑफ़ आर्ट में आयोजित 'मेट गाला 2023' के रेड कार्पेट इवेंट को लाइव भी देखा जा सकता है. जी हां, इस साल वोग रेड कार्पेट इवेंट की लाइव स्ट्रीम होने वाली है. बता दें कि रेड कार्पेट इवेंट की लाइव स्ट्रीम वोग की वेबसाइट पर शाम 6:30 बजे ET से शुरू होगी और आप इसे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं. हालांकि भारत में न्यूयॉर्क में 1 मई। भारत में मेट गाला 2023 की लाइव स्ट्रीमिंग Vogue की वेबसाइट पर मंगलवार (2 मई) की सुबह करीब 4 बजे शुरू होगी।

