आप की जीत पर 'बेबी केजरीवाल' बने भगवंत मान! फोटो जमकर हुई वायरल

चंडीगढ़ : पंजाब में 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजे कल आ गए हैं. आम आदमी पार्टी (आप) ने जबरदस्त जीत हासिल की है और इस बड़ी जीत के बाद पूरे पंजाब में पार्टी नेताओं और समर्थकों ने जश्न मनाया.

आप कार्यकर्ता दिल्ली में आम आदमी पार्टी कार्यालय में भी जश्न मना रहे हैं. लोगों द्वारा अलग-अलग तरीकों से खुशी का इजहार किया जा रहा है. केजरीवाल और भगवंत मान जैसी दिखने वाली ड्रेस में एक समर्थक अपने बच्चे को लेकर आया. इस बच्चे को 'बेबी केजरीवाल' के नाम से भी जाना जाता है.

कौन है बेबी केजरीवाल ?

बेबी केजरीवाल एक तीन साल का लड़का है जिसे पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान देखा गया था. बच्चे का नाम एवियन तोमर है और यह लड़का आम आदमी पार्टी के समर्थक राहुल तोमर और मीनाक्षी तोमर का बेटा है.

यह पहली बार नहीं है जब बच्चे ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और सभी की निगाहें अपनी ओर खींची हो बल्कि दो साल पहले जब दिल्ली का विधानसभा चुनाव हुआ था तो भी यह बच्चा दिखाई दिया था.

दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की पोशाक में इस बच्चे को देखिए:

ऐसा था बेबी केजरीवाल का पहनावा:

बेबी केजरीवाल ने काले रंग का मफलर, लाल स्वेटर और चश्मा पहना हुआ था, जो अरविंद केजरीवाल के वेश में लग रहा था.

इस बार पंजाब में आमआदमी पार्टी की जीत होने पर तोमर के माता-पिता ने उन्हें भगवंत मान का पहनावा पहनाया है. भगवंत मान की तरह उसे पीली पगड़ी पहना रखी थी और उनके पिता आप मुख्यालय के बाहर उन्हें गोद में लिए हुए खड़े थे.

बच्चा 'बेबी केजरीवाल' के नाम से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. लड़का अब दोनों मुख्यमंत्रियों पहरावे में फोटो खिंचवा रहा है और जीत का संकेत भी दिखा रहा है.

आम आदमी पार्टी ने क्या ट्वीट किया?

आम आदमी पार्टी (आप) ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक तस्वीर शेयर की है। तस्वीर में लिखा है, "हमारा प्रिय शुभंकर भगवंत मान को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है।" लोग इस तस्वीर को काफी पसंद कर रहे हैं.

#BabyBhagwantMann

Our cute little mascot #BabyMufflerman is now all set to make Bhagwant Mann the CM of Punjab! #AAPdaCM pic.twitter.com/SLj5qrQLdH

— AAP (@AamAadmiParty) January 18, 2022