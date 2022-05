Shocking! 24 साल बाद सोहेल खान और सीमा खान ने लिया तलाक का फैसला...?

चंडीगढ़- सलमान खान (Salman Khan) के भाई सोहेल खान (Sohail Khan) अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर इन दिनों खूब चर्चा में हैं.

रिपोर्ट्स की मानें तो अभिनेता सोहेल खान और फैशन डिजाइनर सीमा खान की 24 साल पुरानी शादी अब खत्म हो गई हैं.

अभिनेता-निर्माता सोहेल खान और उनकी पत्नी सीमा खान को शुक्रवार दोपहर मुंबई के बांद्रा में फैमिली कोर्ट में देखा गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक सोहेल और सीमा करीब 24 साल साथ रहने के बाद अलग हो रहे हैं. इस जोड़े ने 1998 में शादी की, और उनके दो बच्चे हैं, निर्वाण और योहन.

Sohail Khan & Fabulous Lives of Bollywood Wives Star Seema Khan File For Divorce After 24 Years Of Marriage, Snapped Outside Family Court! - Koimoi https://t.co/szv27mnoKX pic.twitter.com/iLU8ifKTVw

— Steven Benke (@stevebenke) May 13, 2022