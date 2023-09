Aditya-L1 News: सूर्य मिशन को लेकर ISRO ने दी जानकारी, दिया ये बड़ा अपडेट

Aditya-L1 Latest News in Hindi: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने शनिवार को देश का पहला सूर्य मिशन आदित्‍य एल-1 (Aditya-L1) श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्‍पेस सेंटर से लॉन्‍च किया. बता दें, आदित्‍य एल-1 सूर्य पीएसएलवी-सी57 रॉकेट के जरिए लॉन्‍च किया गया. यह करीब 4 महीने का सफर पूरा करके L1 पॉइंट तक पहुंचेगा. बता दें, इसका वजन 1480.7 किलोग्राम है.

वहीं, मिशन आदित्य एल1 लॉच के करीब 24 घण्टे बाद isro ने इसकी कक्षा बढ़ाने के ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा किया है. मिशन आदित्य L1 को कल यानी शनिवार को 19500 x 235 किमी की कक्षा में स्थापित किया गया था. जिसके बाद अब इसकी कक्षा को बढ़ाकर 22469 x 245 किमी कर दिया गया है. अब कक्षा विस्तार के अगले ऑपरेशन को 5 सितंबर को अंजाम दिया जाएगा. इसकी जानकारी इसरो ने ट्वीट करके दी है.

Aditya-L1 Mission:

The satellite is healthy and operating nominally.

The first Earth-bound maneuvre (EBN1) is performed successfully from ISTRAC, Bengaluru. The new orbit attained is 245km x 22459 km.

The next maneuvre (EBN2) is scheduled for September 5, 2023, around 03:00… pic.twitter.com/sYxFzJF5Oq

— ISRO (isro) September 3, 2023