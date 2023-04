Oil in Navel: रात में 2 बूंद डालना चाहिए नाभि में तेल, पीरियड्स में होने वाले दर्द से मिलेगा छुटकारा!

Amazing Benefits of Putting Oil in the Navel: नाभि में तेल डालने की प्रथा का उपयोग सदियों से आयुर्वेदिक चिकित्सा में किया जाता रहा है, जो भारत में उत्पन्न होने वाली एक पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है. हालांकि इस अभ्यास के उपयोग के समर्थन में कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, फिर भी बहुत से लोग इसके लाभों के बताते हैं, लोगों का मानना है कि नाभि में तेल डालने से हमारे शरीर में कई सारे फाएदे होते हैं. आज के इस खबर में हम आपको बताएंगे नाभि में तेल डालने के कुछ फाएदे.

नाभि में तेल डालने के अद्भुत फायदे (Benefits of Putting Oil in the Navel)

Promotes Digestion - पाचन को बढ़ावा देता है: नाभि में तेल डालने का सबसे अधिक उद्धृत लाभों में से एक यह है कि यह पाचन में सुधार कर सकता है. नाभि कई महत्वपूर्ण पाचन अंगों से जुड़ी होती है और नाभि में तेल की मालिश करने से पाचन तंत्र को उत्तेजित करने और स्वस्थ मल त्याग को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है.

Relieves Menstrual Cramps - मासिक धर्म की ऐंठन से राहत दिलाता है: नाभि में तेल लगाने से मासिक धर्म की ऐंठन से राहत मिल सकती है. नाभि गर्भाशय से जुड़ी होती है, और नाभि में तेल की मालिश करने से रक्त प्रवाह को नियंत्रित करने और दर्द और परेशानी को कम करने में मदद मिल सकती है.

Boosts Immunity - रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है: नाभि को शरीर की ऊर्जा का केंद्र माना जाता है, और नाभि पर तेल लगाने से प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है. कुछ लोगों का मानना ​​है कि नाभि में तेल की मालिश करने से संक्रमण और बीमारियों के खिलाफ शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है.

Improves Skin Health - त्वचा के स्वास्थ्य में सुधार नाभि में तेल लगाने से त्वचा के समग्र स्वास्थ्य और उपस्थिति में सुधार करने में मदद मिल सकती है. नाभि के आसपास की त्वचा अक्सर सूखी होती है और जलन की संभावना होती है, और क्षेत्र में तेल मालिश करने से त्वचा को मॉइस्चराइज़ और शांत करने में मदद मिल सकती है.

Alleviates Joint Pain - जोड़ों के दर्द से राहत: नाभि में तेल की मालिश करने से भी जोड़ों के दर्द और जकड़न को कम करने में मदद मिल सकती है. नाभि शरीर के जोड़ों से जुड़ी होती है, और उस जगह पर तेल लगाने से सूजन को कम करने और स्वस्थ संयुक्त कार्य को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है.

Reduces Anxiety and Stress - चिंता और तनाव कम करता है: नाभि में तेल लगाने से चिंता और तनाव की भावनाओं को कम करने में मदद मिल सकती है. नाभि तंत्रिका तंत्र से जुड़ी होती है और क्षेत्र में तेल की मालिश करने से मन को शांत करने और विश्राम को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है.

