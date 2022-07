GoodBye: अमिताभ बच्चन और रश्मिका मंदाना एक साथ इस फिल्म में आएंगे नजर, 7 अक्टूबर को मूवी होगी रिलीज

Amitabh Bachchan Movie: बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और साउथ की खूबसूरत अदाकारा रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandana) के फैंस के लिए अच्छी खबर है. सदी के महानायक की आने वाली फिल्म गुडबाय (GoodBye) की रिलीज डेट सामने आ चुकी है. मेकर्स ने फिल्म का पोस्टर भी जारी किया है. साथ ही मूवी के कास्ट के बारे में भी बताया है.

AMITABH BACHCHAN - RASHMIKA MANDANNA: 'GOOD BYE' ON 7 OCT 2022... GoodBye - starring AmitabhBachchan and RashmikaMandanna - locks the release date: 7 Oct 2022... Costars NeenaGupta and PavailGulati with ElliAvrRam, #SunilGrover and SahilMehta. pic.twitter.com/qOlXFrTeE7

