अमृतसर में खालसा कॉलेज के बाहर हुई फायरिंग, एक युवक की हुई मौत

Amritsar Firing News: अमृतसर के खालसा कालेज के पास बुधवार को दोपहर के वक्त कुछ अज्ञात लोगों ने ताबतोड़ गोलियां चलाकर दहशत फैला दी है. खबर आ रही है कि इस हमले में एक लवप्रीत नाम के युवक की मौत हो गई है, जबकि एक और युवक जिदंगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है.

Punjab | Two persons injured in a clash between two groups outside Khalsa College, Amritsar

Shots were fired during the clash between two groups outside the college. The situation is under control. It was a routine crime, not a gang war. Further probe underway: Police pic.twitter.com/nWbeeoNrJO

— ANI (ANI) June 1, 2022