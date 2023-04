केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर में बैडमिंटन,बॉक्सिंग और जुडो हॉल का किया शुभांरभ

अरविंदर सिंह/हमीरपुर: केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर में आज यानी शुक्रवार को भारतीय खेल प्राधिकरण के बैडमिंटन हॉल, बॉक्सिंग हॉल, जुडो हॉल का शुभारम्भ करके इसे खिलाड़ियों को समर्पित किया.

Delighted to inaugurate the new sporting facilities at SAI National Centre of Excellence in Hamirpur, Himachal Pradesh. We have installed badminton court mats, boxing hall and a judo hall to boost sports development in the Himalayan region.

1/4 pic.twitter.com/8DJXs6HBpb

— Anurag Thakur (ianuragthakur) April 14, 2023