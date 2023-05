CSK vs DC Dream 11: दिल्ली और मुंबई में आज होगा मुकाबला, जानें पिच रिपोर्ट

CSK vs DC Dream 11 Prediction: आईपीएल 2023 का एक पड़ाव बीत चुका है. ऐसे में अब प्लेऑफ की तस्वीरें भी साफ हो गई है. आज लीग में चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स (Chennai Super Kings vs Delhi Capitals) के बीच मैच खेला जाएगा. दोनों टीमों की बात करें, तो इस सीज़न में चेन्नई का प्रदर्शन काफी कमाल का रहा है. वो स्कोरबोर्ड में दूसरे नंबर पर है. वहीं, दिल्ली ने काफी खराब खेला है. स्कोरबोर्ड में वो 10 नंबर है.

IPl 55th Match -

CSK vs DC

Toss - 7 PM

Venue - M. A. Chidambaram Stadium, Chennai

Date - Wednesday, May 02, 2023

Time - 7:30 PM

चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स ड्रीम 11 प्रिडिक्शन (CSK vs DC Dream11 Prediction)

कप्तान- डिवोन कोनवे (Devon Conway)

विकेट कीपर- पीडी सॉल्ट (PD Salt), डिवोन कोनवे (Devon Conway)

बैटर- डेविड वॉर्नर (David Warner), रिले रोसोव (Rile Rossouw), रितुरात गायकवाड (Rituraj Gaikwad), शिवम दुबे (Shivam Dube)

ऑलराउंडर- अक्षर पटेल (Axar Patel), रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja), मिशेल मार्श (Mitchell Marsh)

बॉलर- तुषार देशपांडे (Tushar Deshpande), मथीशा पथीराना (Matheesha Pathirana)

पिच रिपोर्ट (CSK vs DC Pitch Report)

चेन्नई के एमए चिंदबरम स्टेडियम में आज आईपीएल का मैच होगा. बात करें पिछले मैचों की तो, यहां इस पिच पर एवरेज स्कोर 161 रन रहा है. चेज करने वाली टीम ने केवल तीन मैच जीते हैं. ऐसे में आज का मुकाबला काफी दिलचस्प हो सकता है.

चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स Playing 11 (CSK vs DC Playing 11)

चेन्नई सुपर किंग्स संभावित प्लेइंग 11 (CSK Playing 11)

एमएस धोनी (c&wk), रुतुराज गायकवाड़, डेवोन कॉनवे, अजिंक्य रहाणे, दीपक चाहर, मोइन अली, शिवम दूबे, रवींद्र जडेजा, मथीशा पथिराना, महेश ठीकशाना और तुषार देशपांडे.

दिल्ली कैपिटल्स संभावित प्लेइंग 11 (DC Playing 11)

डेविड वार्नर (c), फिल सॉल्ट (wk), मिचेल मार्श, रिले रोसौव, अक्षर पटेल, अमन खान, मुकेश कुमार, मनीष पांडे, खलील अहमद, ईशांत शर्मा और कुलदीप यादव

