Diwali: 24 अक्टूबर को है दीपावली, अपने दोस्तों और फैमली को Whatsapp करें ये मैसेज

Diwali Greetings 2022: इस साल 24 अक्टूबर 2022, सोमवार को दीपावली (24 October Diwali 2022) पड़ रही है. इस दिन विशेष रुप से मां लक्ष्मी (Ma Laxmi Puja) और गणेश जी (Ganesh Ji Puja on Deepawali) की पूजा की जाती है. ऐसे में इंटरनेट की दुनिया में हर कोई मैसेज(Diwali Wishes) के जरिए ही त्योहार पर शुभकामनाएं भेज देता है. आज के इस खबर में हम आपके लिए लेकर आएं हैं, ऐसे ही कुछ खास मैसेज (Diwali Whatsapp Message) जिन्हें आप अपने परिवार और दोस्तों को भेज सकते हैं.

1. दीए की रोशनी से सब अन्धेरा दूर हो जाए, दुआ है कि आप जो चाहो वो सब खुशी मंजूर हो जाए. आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं.

2. दीपक की रोशनी, पटाखों की आवाज, सूरज की किरणें, खुशियों की बौछार, चंदन की खुशबू और अपनों का प्यार, मुबारक हो आपको दिवाली का त्योहार.

3. दीवाली के इस मंगल अवसर पर मां लक्ष्मी आप सभी पर अपनी कृपा बनाएं. सफलता आपके कदम चूमे, इसी शुभकामना के साथ आप सभी को दिवाली की ढेरों बधाई

4. दिये का प्रकाश हर पल आपके जीवन को एक नई रोशनी दे. रोशनी का यह पावन त्योहार आपके जीवन में सुख शांति एवं समृद्धि लेकर आए. आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं.

5. इस दिवाली मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि आपके पड़ोसी रात भर पटाखे फोड़कर और तेज गाने चला कर आपकी नींद खराब ना करें. हैप्पी दिवाली.

6. हरदम खुशियां हो आपके साथ कभी दामन ना हो खाली, आपको हमारी ओर से हैप्पी दिवाली 2022.

7. मैं माचिस, तुम पटाखा… मैं माचिस, तुम पटाखा. चलो मिल कर करें दुनिया में डबल धमाका!.happy diwali 2022

8. आंखों से आंसुओं की जुदाई कर दो, दिल से ग़मों की विदाई कर दो, अगर दिल ना लगे कहीं तो, आ जाओ मेरे घर.. और मेरे घर की सफाई कर दो…और याद रहे यह Offer दिवाली तक ही है! Wish You a Very Happy Diwali 2022

9. मैं ईश्वर से प्रार्थना करता/करती हूं कि इस दिवाली मां लक्षमी आपको शान्ति, शक्ति, सम्पत्ति, स्वरूप, सयम, सादगी, सफलता, समृद्धि, संस्कार, स्वास्थ्य, सम्मान, सरस्वती और स्नेह दें. दीपावली की शुभकामनाएं.

10. भगवान करे इस दिवाली आप जी भर के मिठाई, स्नैक्स और पकवान खाएं, शुभ दीवाली.

