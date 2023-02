हर दिन करें इन फलों का सेवन, नहीं बढ़ेगा Bad Cholesterol! हार्ट अटैक का भी खतरा रहेगा कम

Best Fruits To control Bad Cholesterol: इन दिनों कोलेस्ट्रॉल और हॉर्ट अटैक के खतरे बढ़ने की काफी ज्यादा खबरे सामने आ रही हैं. वहीं इस समस्या से हर उम्र के लोग गुजर रहे हैं. वहीं, अगर आप अभी कोलेस्ट्रॉल का चेकअप करवाएंगे तो 80 परसेंट चांस है कि आपका भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होगा. वहीं, जब बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है तो ये नसों में जमने लगती है. जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ने का चांस हो जाता है.

बता दें, हमारे शरीर में दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं. एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल जिसे कहा जाता है HDL, दूसरा होता है बैड कोलेस्ट्रॉल जिसे LDL कहा जाता है. गुड कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना अच्छा होता है क्योंकि ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती हैं, लेकिन आजकल हमारी लाइफ स्टाईल और डेली डाइट इतनी खराब हो चुकी है कि अमतौर पर लोगों का बैड कोलेस्ट्रॉल ही बढ़ता है. ऐसे में कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने को आप हल्के में बिलकुल भी नहीं लें.

अगर आपको भी बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज करना चाहिए. वहीं, अपनी डाइट में कुछ फ्रूट्स यानी फलों को ऐड करना चाहिए. इससे बैड कोल्स्ट्रॉल कंट्रोल कर सकते हैं. ऐसे में हम आपको बताएंगे कि कोल्स्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए आपको कौन से फल खाने चाहिए.

ये फल जरूर खाएं(Best fruits to control bad cholesterol)

1. सेब (Apple) – सेब खाना सेहत के लिए सबसे लाभकारी है. आपने ये लाइन तो जरूर सुनी होगी. ऐन एप्पल ईट्स ए डे डॉक्टर कीप्स अवे (An Apple eats a day, doctor keeps away) . ऐसे में आपको अपने डाइट में रोज एक सेब खाने की आदत डालनी चाहिए. इससे कोलेस्ट्रॉल के मरीज इस पर जल्दी कंट्रोल पा सकते हैं.

2. स्ट्रॉबेरी (Strawberry)– आपको स्ट्रॉबेरी को भी अपेन डाइट में ऐड करना चाहिए. ये बैड कोलेस्ट्रॉल को तेजी से कम करने में हेल्प करता है. इसके अलावा आप ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी भी खा सकते हैं. इनमें भरपूर विटामिन सी होता है.

3. पपीता (Papaya)– वहीं, पपीता भी हार्ट के मरीजों के लिए काफी फायदेमंद है. इसमें विटामिन सी, एंटी ऑक्सीडेंट और भरपूर फाइबर होतो है, जो बॉडी में मौजूद ब्लड वेसेल्स में बैड कोलेस्ट्रॉल के थक्कों को बनने नहीं देता.

4. केला (Banana)– आपको केला का सेवन हर दिन करना चाहिए. केले में मौजूद पोटैशियम, फाइबर कोलेस्ट्रॉल और बीपी को कंट्रोल करने में मदद करता है. साथ ही केला इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है जिससे हमारा शरीर जल्दी बीमार होने से भी बचता है.

